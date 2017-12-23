السعودية تحسم "الكلاسيكو" في افتتاح "خليجي 23"

أخبار الآن | الكويت - الكويت - (وكالات)

تغلب منتخب السعودية على نظيره منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس خليجي 23 فى الكويت.

أحرز ثنائية الاخضر السعودى سليمان المؤشر ومختار فلاتة فى حين سجل هدف المنتخب الكويتى عبدالله البريكى.

وأحرز هدف منتخب الأخضر الأول السعودي سليمان المؤشر في الدقيقة 13 من متابعة جيدة حيث تسلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

أضاف مختار فلاته هدف منتخب السعودية الثانى فى مرمى منتخب الكويت مع الدقيقة 52 من خطأ كارثى وقع فيه حارس المرمى الكويتى إثر سقوط الكرة من يده بعدما فشل فى التصدى لاحدى الكرات القوية ليودعها اللاعب السعودى الشباك.

ونجح عبدالله البريكى فى تسجيل هدف منتخب الكويت الأول فى مرمى الأخضر السعودي بالدقيقة 60.

وفي هذه الاثناء يلعب منتخبا الامارات وعمان ضمن مباريات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) التي تستضيفها الكويت في الفترة من 22 ديسمبر حتى الخامس من يناير المقبل والتي افتتحت مساء اليوم الجمعة على استاد (جابر) الدولي.





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