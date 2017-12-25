صحيفة بريطانية تكشف عن نية انتقال "أسينسيو" إلى إنكلترا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، الاثنين، أن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبرز الإنجليزيين يسعيان لضم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشفت الصحيفة ان أسينسيو يعاني من تجاهل مستمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في خط الهجوم على حساب الاعتماد على اللاعب الشاب، وهو ما سيدفع لاعب مايوركا للانتقال إلى الدوري الانكليزي.



وذكرت الصحيفة أن أسينسيو يعاني من تجاهل مستمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في خط الهجوم على حساب الاعتماد على اللاعب الشاب، وهو ما سيدفع لاعب مايوركا السابق لتقليد ألفارو موراتا والتفكير في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أسينسيو (21 عاما) لعب 883 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف، كما شارك في لقاء وحيد كأساسي في دوري أبطال أوروبا، وخسر نادي ريال مدريد خدمات الثلاثي خاميس رودريغيز وماريانو دياز وألفارو موراتا في الصيف الماضي، كما يبتعد النادي الإسباني الموسم الحالي عن صدارة الليغا الإسبانية بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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