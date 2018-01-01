"الأفضل عربياً".. محمد صلاح يضيف جائزة جديدة إلى خزائنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تُوّج النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنكليزي، الأحد، بجائزةِ أفضلٍ لاعبٍ عربي لعام 2017، في استفتاءٍ شاركَ فيهِ نحو 100 إعلامي رياضي عربي من المحيط إلى الخليج. وتفوقَ صلاح على السوري عُمر خربين، الذي حلّ ثانياً؛ بفضلِ تألقهِ اللافت ضمنَ صفوفِ الهلال السعودي، في حينِ جاءَ مواطنهُ عمر السومة، الذي يدافعُ عن ألوان أهلي جدة، في المرتبةِ الثالثة.

ووفقاً للصفحة الرسمية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بموقع "فيسبوك" " تَوّج نحو 100 إعلامي رياضي من مجموع الدول العربية، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017".

وأضاف البيان: "جاء ذلك من خلال الاستفتاء الأضخم الذي دعا إليه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وعرف مشاركة ما يقرب عن مئة إعلامي من كافة اللجان والجمعيات والروابط المنخرطة داخل الاتحاد". وهذه هي النسخة الثالثة من جائزة "أفضل لاعب كرة قدم عربي"، علماً أن المغربي المهدي بن عطية (يوفنتوس) تُوّج بنسخة 2015، وحصد الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي) نسخة العام الماضي 2016.

وقاد محمد صلاح، (25 عاماً)، منتخب مصر للصعود إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالغابون مطلع 2017، بعد غياب 3 دورات متتالية، كما قاد "الفراعنة" للصعود إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل، للمرة الأولى بعد غيابٍ دامَ 28 عاماً.

ويحتل "الفرعون" الصغير المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 17 هدفاً بفارق هدف وحيد خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير. وفي 11 ديسمبر/كانون الثاني 2017، اختارت شبكة "بي بي سي" البريطانية النجم المصري، الذي عزز صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كأفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2017.

كما يُعد صلاح مرشحاً فوق العادة لنيل جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كأفضل لاعب في القارة السمراء، وخلافة الجزائري رياض محرز، حيث من المتوقع الكشف عن هوية الفائز، بالعاصمة الغانية أكرا، في الـ4 من يناير/كانون الأول المقبل.

المزيد من الأخبار

رونالدو وزيدان وريال مدريد الأفضل في جوائز غلوب سوكر

شاهد ردود فعل سعوديين بعد هزيمة المنتخب من عمان بهدفين