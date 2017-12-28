شاهد ردود فعل سعوديين بعد هزيمة المنتخب من عمان بهدفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ودع الأخضر السعودي بطولة كأس الخليج العربي بعد خسارته بهدفين دون مقابل أمام نظيره العماني بهدفين نظيفين، وتأهلت الإمارات برفقة عمان بعد تعادلها سلبياً مع المنتخب الكويتي المستضيف في المباراة التي أقيمت في ذات الوقت. سجل هدفي عمان لاعبيه سلطان الغنام (57) ، وسعيد الرزيقي (77).

وتأهلت عُمان متصدرة للمجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تأهلت الإمارات بثانية للمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما حلّ الأخضر ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ليغادر برفقة منتخب الكويت الذي حل في المركز الأخير بنقطة يتيمة.

وعلق مغردون على الحدث عبر وسم #السعوديه_عمان الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية مساء اليوم.

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