شهود عيان يتحدثون عن حادثة "شجاعة خادم المسجد": انه بطل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (nzherald)

ما زالت تفاصيل مذبحة نيوزلندا التي أسفرت عن مقتل 49 شخصا في مدينة كرايس تشيرتش أثناء صلاة الجمعة تتكشف، لتظهر بعض الحقائق الجديدة. فقد قال سيد مظهر الدين، أحد الناجين من إطلاق النار داخل مسجد لينوود، في مقالة مع صحيفة نيوزيلند هيرالد "أن صديقه خاطر بحياته للتصدي للمهاجم المسلح، وصارعه من أجل السيطرة على مسدسه"، وأضاف "الشاب الذي يهتم عادة بالمسجد.. تحين الفرصة للانقضاض على المسلح، بل وتمكن من انتزاع بندقيته".

كما أشار مظهر الدين الى أن "البطل حاول أن يطارد المسلح ويطلق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك.. ثم ركض وراءه، لكن كان هناك أشخاص ينتظرون الجاني في سيارة.. وهرب". وأضاف أن "مطلق النار كان قريبا جدا. لقد كان الناس خائفون، وكان هناك صراخ، وحاولت أن أحمي نفسي". وأوضح أنه شاهد المسلح وهو يدخل للمسجد، ويطلق النار على عدد من كبار السن الذي كانوا يجلسون في آخره، مشيرا إلى أن المهاجم كان يرتدي سترة واقية، ويطلق النار بعنف.

وقال مظهر الدين إن الأصدقاء المحيطين، الذين كانوا بجواره في المسجد أصيبوا إما في الصدر أو الرأس، موضحا أن أحد أصدقائه توفي في مكان الحادث بعد نزيف استمر حوالي نصف ساعة.

يُذكر أن 10 أشخاص قتلوا على الأقل في مسجد لينوود، الذي كان يصلي فيه لحظة الهجوم نحو 70 شخصا، في حين قتل الآخرون، وهم نحو 40 شخصا، في مسجد النور في المدينة ذاتها.

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