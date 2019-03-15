بيل ويليامز يتوجه بكلمات تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (edition.cnn)

أعرب نجم كرة القدم الاميريكية النيوزيلندي سوني بيل ويليامز عن حزنه على عشرات الأشخاص الذين قتلوا في إطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، يوم الجمعة ، حيث كتب " انفطر قلبي".

من جهته، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن إن 49 شخصًا قتلوا في "هجمات إرهابية" ، وأصيب أكثر من 40 شخصًا بجروح خطيرة.

وقال وليام ، الذي يلعب الآن في أوكلاند بلوز ومثّله خمس مرات في عام 2018 ، "لقد سمعت الخبر ولم أتمكن من التعبير بكلمات عما أشعر به الآن".

"فقط أرسل دعائي إلى العائلات."

"إن شاء الله كلهم في الجنة."

وأضاف "أشعر بالحزن العميق والحزن لأن هذا يحدث في نيوزيلندا."

قال مفوض الشرطة النيوزيلندي مايك بوش إن 41 شخصًا قتلوا عندما اقتحم مسلحون مسجد النور في شارع دينز. توفي سبعة أشخاص في مسجد لينوود في شارع لينوود ، وتوفي شخص واحد متأثرا بجراحه في المستشفى.

يقع كلا المسجدين في وسط مدينة كرايست تشيرش ، وقد أبقت الشرطة الموقعين مغلقين.

وتم نقل 48 مريضاً ، بينهم أطفال صغار أصيبوا بعيارات نارية ، إلى مستشفى كرايستشيرش لتلقي العلاج.

وأضف بوش إنه تم احتجاز أربعة أشخاص - ثلاثة رجال وامرأة، ولا تعتقد الشرطة أن هناك أي مشتبه بهم آخرين ، لكنها أفادت بأن التحقيق ما زال مفتوحاً.

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