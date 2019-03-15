صور قبيل الهجوم الدموي.. تعرفوا إلى مسجد النور النيوزيلندي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

بدمٍ بارد وبوحشية كبيرة، أقدم إرهابي إسترالي الجنسية يعرف باسم "برينتون تارانت" على إطلاق النار على المصلين داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، جنوب نيوزيلندا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل أكثر 40 شخصاً.

واستهدف الهجوم مسجد النور الكائن في المدينة، والذي يعتبر من أكثر المساجد المعروفة في نيوزيلندا، كما أنّه يضمّ مكتبة تحتوي على الكثير من الكتب الدينية.

وبحسب المنشورة للمسجد عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، فإنّ مساحته الداخلية ليست كبيرة جداً، إذ تبيّن الصور أنه يتسّع لأكثر من 100 مصلٍّ. ويحيط بالمسجد موقف سيارات للمصلين، في حين أنه تجاوره العديد من المنازل السكنية.

ويبلغ عدد مسلمي نيوزيلندا، بحسب إحصاء سنة 2013 للسكان حوالى 46,194 نسمة، أي ما يعادل 1.04% من مجموع سكان البلاد.

وإلى جانب مسجد النور، فإنّ هناك مسجد ومركز إسلامي في مدينة أوكلاند يضم قاعة للمناسبات الدينية الاجتماعية. كذلك، فإنه توجد جمعيات إسلامية في مدن أوكلادين وويلينغتون وبلمرستون. وللجمعية الإسلامية النيوزيلاندية نشاط خارج نيوزيلاندا وداخلها، فهي على صلة بالمسلمين في جزر فيجي القريبة من نيوزلاند، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا.

مصدر الصور: facebook.com/Al-Noor-Mosque

للمزيد:

تفاصيل الهجوم الارهابي على المسجدين.. والمهاجم يوثق جريمته