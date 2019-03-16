حركة عنصرية داخل المحكمة.. ماذا تعني هذه "الإشارة"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام منفد هجوم نيوزيلندا المتهم بقتل 49 شخصاً في أسوأ هجوم إرهابي في البلاد، بإشارة عنصرية بيده وهي علامة للتفوق الأبيض العنصري وتعني تفوق الجنس الأبيض الأوروبي المسيحي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية، أثناء ظهورالإرهابي برينتون تارانت خلف نافذة زجاجية لفترة قصيرة في محكمة مقاطعة كرايستشيرش، ابتسم بصوت خافت وقام بحركة عنصرية تمثل التفوق الأبيض، وهي عبارة عن ضم أصبعيه السبابة والإبهام على شكل دائرة وأرخى بقية أصابعه مفرودة في إشارة يرفعها دائما من باتوا يعرفون بـ"المتفوقين البيض".

وقبل الهجوم المسلح على المسجدين في نيوزيلندا، نشر الإرهابي الأسترالي بياناً مطولاً على الإنترنت من حوالي 80 صفحة، ندد فيه بالمهاجرين وتحدث فيه عن نواياه للقيام بالجريمة.

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