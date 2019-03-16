منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل.

ولم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل، كما استمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني المتطرف، إلى التهمة الموجهة إليه.

واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً بحسب معلومات أولية.

وبث أحد المسلحين عملية القتل في مسجد النور، الواقع في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بواسطة كاميرا "غو برو" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب مصادر عديدة، أشارت أيضاً إلى أن الحساب على فيسبوك يعود لشخص اسمه برينتوت تارانت.

وعرف عن تارانت أنه أسترالي لأبوين بريطانيين، ونشر بياناً مثيراً حول معتقداته ونواياه يتألف من 94 صفحة، أو نحو 16 ألف كلمة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

ويعتقد أن تارانت، البالغ من العمر 28 عاماً، من المعادين للمهاجرين، حيث عبر في حسابه على تويتر، عن غضبه من "الغزاة المسلمين" الذين يحتلون الأراضي الأوروبية.

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