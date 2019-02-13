في وارسو.. اجتماع 60 دولة للتحالف ضد الأنشطة الإيرانية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يجمع مؤتمر السلام المنعقد في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، 60 دولة للبحث في تقليص المخاطر في الشرق الاوسط وملف الإرهاب في المنطقة.

ويطلق المؤتمر مجموعات وورش عمل متنقلة في عدة دول للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية. وكانت واشنطن أعلنت أن "مؤتمر وارسو، يأتي لوضع أسس تكوين تحالف لوقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وبحث ملفات المنطقة. في المقابل، يشدد الخبراء على عدم رفع سقف التوقعات فيما يخص التصعيد مع إيران، لكنهم يصرون على مراقبة اللهجة التي سيعتمدها البيان الختامي والتي سترسم الخط البياني لهذا التصعيد في المرحلة القادمة.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "آمال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمؤتمر السلام الذي تستضيفه بولندا الأربعاء والخميس، عن الشرق الأوسط ستركز على الأمان والإزدهار".

وتوازياً مع فعاليات المؤتمر، أعلن ما يسمى بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" عن "إطلاق تجمع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا".

وأوضح المجلس أنّ "التجمع الكبير الذي سيعقد في ستاد نوردواي بالعاصمة، سيحظى بمشاركة فعالة من شخصيات دولية كبيرة، من بينهم عمدة نيويورك السابق والمستشار القانوني الحالي للرئيس الأمريكي رودي جولياني، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ".

مصدر الصورة: TVN24

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