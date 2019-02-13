موسكو تحذر واشنطن من التدخل العسكري في فنزويلا

أخبار الآن| موسكو - روسيا - (رويترز)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل بما في ذلك التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لفنزويلا وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات بشأن فنزويلا وفقا لميثاق الأمم المتحدة .

وذكر البيان أن لافروف انتقد أيضا خطط تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا وقال إن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وفي مطلع الشهر الجاري جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأمريـكي في فنزويلا هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهزّ هذا البلد.

ولدى سؤاله أثناء مقابلة مع قناة "سي بي سي" الأمـريكية ، عما سيدفعه للجوء إلى الجيش، قال الرئيس الأمريـكي في البداية أنه لا يريد التحدث عن الأمر.

إلا أنه تدارك "لكن هذا بالطبع خيار".

واعترف ترامب في 23 كانون الثاني/يناير، بالمعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة للبلاد. وكان الأخير قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في مواجهة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخابه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية قاسية لمحاولة دفع مادورو إلى التنحي ودعت خصوصاً الجيش للانضمام إلى معسكر غوايدو.

إقرأ أيضاً:

غوتيريش يسعى لإنهاء أزمة فنزويلا





