وارسو تستضيف مؤتمراً حول الشرق الأوسط
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
تستضيف العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، مؤتمراً حول الشرق الأوسط دعت إليه واشنطن والذي سيتناول مختلف التحديات الإقليمية بهدف تقوية التحالفات والشراكات الإقليمية
وبحسب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فإن المؤتمر يهدف لمواجهة إرهاب إيران في المنطقة وكما سيتناول عملية السلام في المنطقة.
ولدى إعلانه انقعاد المؤتمر أوائل كانون الثاني/يناير، سلط بومبيو الأضواء على "النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار" في المنطقة.
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