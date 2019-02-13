وارسو تستضيف مؤتمراً حول الشرق الأوسط

... في وارسو.. اجتماع 60 دولة للتحالف ضد الأنشطة الإيرانية آمال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمؤتمر السلام الذي تستضيفه بولندا الأربعاء والخميس، عن الشرق الأوسط ستركز على الأمان والإزدهار

... 60 دولة في وارسو اليوم.. وحدة صف لردع إيران ينطلق مؤتمر وارسو، الذي دَعت إليه واشنطن اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية ، بمشاركة عشرات الدول الكبرى.

... بنغلادش تعترض لاجئين من الروهينغا في طريقهم بحرا إلى ماليزيا اعترض خفر السواحل في بنغلادش 30 لاجئا من الروهينغا اثناء عبورهم بحرا إلى ماليزيا

... بومبيو يحذر المجر من تدخل روسيا بالغرب قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن روسيا تسعى إلى زرع الشقاق بين الدول الغربية