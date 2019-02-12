ترامب يهدد باستخدام الفيتو بسبب اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هددت إدارةُ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدامِ حق النقض (الفيتو) ضدَ محاولةٍ في الكونغرس لإنهاءِ الدعم العسكري للتحالفِ في اليمن.



إدارةُ ترامب اعتبرت أن القرارَ غيرِ مناسب، لأنه يضرُ بالعلاقاتِ في المنطقة , ويضعفُ قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على منعِِ انتشار التطرف العنيف.



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، قد قال إن أعضاء الكونغرس يدفعون جهود تحالف دعم الشرعية للخلف مقابل توفير الذخيرة لمن يرفعون شعار الموت لأمريكا.

وأوضح قائلاً: "نحن نخوض حرباً لمنع اختطاف اليمن من قبل تنظيمات إرهابية.. استجبنا لدعوة الحكومة اليمنية.. لم يكن خياراً ولم يكن أمراً نريده.. لكن لم يكن لنا أن نسمح لبلد مهم أن يدار من قبل تنظيمات إرهابية.. إنه أمر غريب أن يعمل أعضاء الكونغرس على تقليص دور التحالف ودفعه للوراء أمام التنظيمات الإرهابية".

يذكر أن الجبير كان قد اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، في واشنطن، حيث أعرب الأخير عن شكره على شراكة المملكة العربية السعودية المتواصلة مع الولايات المتحدة عبر الكثير من الأولويات الإقليمية والثنائية.

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