إيقاف فرنسي في المغرب بتهمة تمويل الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أوقفت السلطات المغربية، الثلاثاء، مواطناً فرنسياً من أصل جزائري، في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، كانت السلطات الفرنسية، أصدرت مذكرة بحث دولية بحقه، بتهمة تمويل الإرهاب، وفق بيان للإدارة العامة للأمن الوطني، صدر الأربعاء..

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، فإن قوات الأمن في المطار، تمكنت من توقيف الفرنسي والبالغ من العمر 36 عاماُ، مشيرة إلى أنه كان يشكل موضوعه أمراً دولياً بشأن اتهامه بتمويل الإرهاب، وتكوين عصابة إجرامية، والإشادة بأعمال إرهابية.

وأوضح البيان، أن المشتبه به كان قادماً من الجزائر، وتم إيقافه بعدما بيّنت عملية التدقيق في المطار، إنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 22 أبريل 2016.

وأشار مصدر قريب من التحقيق، أن وقائع هذه القضية تعود إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في إطار تحريات للشرطة القضائية في مدينة نيم حنوب شرق فرنسا، أظهرت وجود تحويلات مالية لأشخاص مرتبطين بالإرهاب، وأسفرت عن حجز أعلام لداعش.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به وضع رهن التوقيف الاحتياطي، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني أبلغت السلطات الأمنية الفرنسية بتوقيفه.

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