"الشيوخ" يرفض مشروع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

رفض ​مجلس الشيوخ الأمريكي​ مشروع قرار قدمه الحزب الديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مؤقتا حتى 8 فبرايل المقبل.

والاقتراح الذي يشمل رصد أموال للجدار الذي يطالب ترمب بإقامته على الحدود مع المكسيك إضافة إلى تنازل يتصل بمصير مليون مهاجر غير شرعي، كان يحتاج إلى ستين صوتا ليحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن الأمر كان متعذرا لأن الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل مئة مقعد في المجلس المذكور.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن يُقدّم حمايةً مؤقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، مقابل تمويل الكونغرس للجدار الحدودي .

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