المحكمة الدستورية تعلن فيليكس تشيسيكيدي رئيساً للكونغو

أخبار الآن| كينشاسا - الكونغو - (ا ف ب)

أعلنت المحكمة الدستوريّة رسميًا الأحد فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة، بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو.

وقال رئيس المحكمة بينوا لوامبا بيندو إنّ "المحكمة تُعلن فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة بالأغلبيّة البسيطة".

وبهذا الإعلان، يُصبح تشيسيكيدي خامس رئيس لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة منذ الاستقلال في 30 حزيران/يونيو 1960.

وتشيسيكيدي سيخلف الرئيس المُنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا قبل 18 عامًا في 16 كانون الثاني/يناير 2001.

وقد طلب المعارض مارتن فايولو الأحد من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بتشيسيكيدي رئيسًا للبلاد.

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