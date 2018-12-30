بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بشرق الكونغو الديموقراطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدأت في شرق جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة اليوم انتخابات محفوفة بالمخاطر أُرجئت 3 مرّات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا، بحسب ما أفاد صحافيّون من وكالة فرانس برس يتواجدون في منطقتَي لوبومباشي وغوما.

وبدأ عناصر المفوضية الوطنية للانتخابات و"الشهود" ثم المواطنون العاديون الإدلاء بأصواتهم في 3 من مراكز الاقتراع الـ21 في منطقة غوما، وفي مراكز الاقتراع الأخرى، واصل الموظفون الكشف على آلات التصويت التي قررت المفوضية استخدامها والتي تسمح للناخبين باختيار مرشحيهم على الشاشة وطباعة بطاقات التصويت قبل وضعها في الصناديق.

وكان رئيس المفوّضية الوطنيّة المستقلّة للانتخابات أكّد مساء الجمعة أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد، وذلك إثر اجتماع مع المرشّحين الـ3 الرئيسيّين ومراقبين أفارقة. ومن المقرّر أن تُعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 كانون الثاني(يناير)، ليؤدّي الرئيس الجديد اليمين الدستوريّة في 18 منه، على ما قالت مفوّضية الانتخابات. ولم يعرف هذا البلد أيّ انتقال سلمي للسلطة في تاريخه.

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