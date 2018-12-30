مقتل 5 أشخاص في بنغلادش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الشرطة في بنغلادش، أن خمسة اشخاص قتلوا في اشتباكات رافقت الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد في أعقاب حملة دامية تخللتها أعمال عنف.

وقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات بين نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلادش القومي المعارض في حوادث منفصلة. وقتل شخصان برصاص الشرطة أحدهما بعد محاولته سرقة صندوق اقتراع، والثاني عندما حاول نشطاء من المعارضة اقتحام مركز اقتراع، وفقا للشرطة.

وشهدت بنغلادش، البالغ عدد سكانها 165 مليون نسمة، مواجهات خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، قتل على إثرها 13 شخصاً وجرح الآلاف في مواجهات بين أنصار حزب "رابطة عوامي" بزعامة الشيخة حسينة ونشطاء من الحزب القومي لبنغلاديش المعارض.

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