قتل 2 إثر اشتباكات أثناء الانتخابات في بنغلادش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قُتل شخصان الأحد 30 كانون الأول (ديسمبر) في اشتباكات خلال يوم الانتخابات في بنغلادش، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلّية، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت أعمال عنف.

وكان ةسبب مقتل الشخص الأول إطلاق عناصر الشرطة النار على أفراد من المعارضة في مدينة باشكالي (جنوب)، فيما قُتل الآخر من قبل أحد مناصري الحزب الحاكم في منطقة رانغماتي.

وشهدت بنغلادش، البالغ عدد سكانها 165 مليون نسمة، مواجهات خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، قتل على إثرها 13 شخصاً وجرح الآلاف في مواجهات بين أنصار حزب "رابطة عوامي" بزعامة الشيخة حسينة ونشطاء من الحزب القومي لبنجلاديش المعارض.

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