مقتل 5 عسكريين مصريين بانفجار لغم في العريش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل ما لايقل عن 5 من قوات الأمن المصري بانفجار لغم في مدينة العريش المصرية التابعة لمحافظة شمال سيناء، بحسب ما صرحت مصادر عسكرية لوسائل اعلام.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم ضابط و4 جنود، مشيرة إلى أن الانفجار استهدف سيارة كانوا فيها في مدينة العريش .

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات إرهابية .

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المصرية مقتل 40 مسلحا بعمليات تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء ومحافظة الجيزة فجر السبت.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وجرت هذه العمليات بعد أن تعرضت حافلة سياحية في الجيزة أمس الجمعة لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة المريوطية قرب القاهرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص هم 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري.

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