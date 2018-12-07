مقتل 17 مدنيا في الكونغو الديموقراطية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قُـتلَ سبعةَ عشر مدنياً على أيدي متمردين أوغنديين في ولاية بيني شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما أفادت بلدية المدينة.

وقال متحدثُ باسم البلدية إن مجزرتين نفذهما متمردون أوغنديون ينتمون لما تسمى بحركة "القوات الديموقراطية الحليفة" في المِنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا في تصريحات صحفية "أمس (الخميس) أعدم 12 مدنيا بالسلاح الأبيض بأيدي القوات الديموقراطية الحليفة" في مانغوليكيني في محيط بيني. وأضاف بواناكانا "هذه الليلة قتل خمسة مدنيين من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا" بشمال شرق المدينة.

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