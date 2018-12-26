إرجاء الانتخابات العامة في الكونغو الديمقراطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم الأربعاء، إرجاء الانتخابات العامة إلى آذار/مارس المقبل، بعدما كمان مقرراً إجرائها 30 كانون الأول/ديسمبر في البلاد في منطقتين تشهدان نزاعاً.

وكانت هذه الانتخابات، أرجئت ثلاث مرات من قبل، وستسدل الستار على حكم الرئيس جوزف كابيلا، الذي يحكم البلد الإفريقي الغني بالمعادن منذ نحو 18 عاماً.

وهذا الإرجاء لن يعطل إجراء الانتخابات الرئاسية التي تتم بالتوازي مع الانتخابات التشريعية والمحلية المعلنة سابقاً، في حين قالت المفوضية في بيان لها إن "الانتخابات المباشرة في الدوائر الانتخابية في منطقة بيني ومدينة بيني، ومدينة بوتيمبو في إقليم شمال كيفو، وفي يومبي بإقليم ماي- ندومبي، المقررة أصلا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018، تأجلت إلى آذار/مارس 2019".

وأضافت أنه "سيتم في وقت لاحق إعلان برنامج زمني محدد" للانتخابات في المنطقتين، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الاقتراع الرئاسي في 15 كانون الثاني/يناير، ليؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 منه.

لكنّ المفوضية لم توضح كيف يمكن إعلان النتائج وتنصيب رئيس جديد فيما ستجري انتخابات في منطقتين بعد وصول رئيس جديد.

وهناك أكثر من 1,25 مليون ناخب مسجل في المنطقتين من أصل 44 مليون ناخب في ارجاء البلاد.

ووصل كابيلا للحكم في العام 2001 حين كان عمره 29 عاماً فقط، ليخلف والده لوران كابيلا الذي تم اغتياله.

وكان من المقرر أن يغادر الحكم نهاية العام 2016 مع انتهاء ولايتيه وفقا للدستور، لكنه استغل مادة في الدستور تتيح للرئيس البقاء في منصبه حتى انتخاب خلف له.

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