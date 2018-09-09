إفتتاح محطة المترو المدمرة بنيويورك

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية - (وكالات)

افتتحت محطة مترو الأنفاق التي دُمرت أثناء هجوم الـحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وذلك بعد مرور 17 عاما.



قناة CBS الأمريكية أفادت بأن أن كلفة مشروع إعادة إعمار المحطة ارتفعت خلال سنوات إغلاقها من 69 إلى 158 مليون دولار.

وزينت المحطة المستعادة بالموزاييك الذي كتب عليه نص بيان استقلال الولايات المتحدة ولائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

واستولى إرهابيون انتحاريون من تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 على 4 طائرات ركاب في الولايات المتحدة وأسقطوا 2 منها على برجي المركز التجاري العالمي الذي كان يُعَد رمزا لنيويورك، كما أسقطوا الطائرة الثالثة على مبنى البنتاجون، أما الطائرة المختطفة الرابعة فأسقطت في حقل بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وأسفرت هذه الأعمال الإرهابية عن مصرع 2974 شخصا، فيما لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين حتى اليوم. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التعرف على هوية أكثر من ألف ضحية مجهولة.

وكانت محطة المترو المستعادة، واسمها القديم Cortlandt Street، تقع تحت المركز التجاري العالمي مباشرة. وبعد الأعمال الإرهابية دمرت واندثرت تحت الأنقاض.

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