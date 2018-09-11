نجوم عالميون منهم"مايكل جاكسون" نجوا من هجمات 11 سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحل اليوم الذكرى 17 على هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي راح ضحيتها نحو 3 ألاف قتيل، ولكن رغم عدد الضحايا الكبير كان يمكن أن تضم القائمة العديد من المشاهير الذين نجوا من أشهر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة بالصدفة.

وفيما يلي قائمة بأسماء أولئك المشاهير الذين ابتسم لهم القدر فلم تدون أسماؤهم على جدارية النصب التذكاري لتلك المأساة:

مايكل جاكسون

بحسب صحيفة "الغارديان" كاد ملك البوب الراحل يلقى حتفه مبكرا، إذ كان يفترض أن يكون موجودا في برجي مركز التجارة العالمي وقت وقوع هجمات 11 سبتمبر للغناء في إحدى الحفلات، ولكن مرض اضطراب النوم المزمن الذي يعاني منعه من حضور الحفل إذ كان مستغرقا بأحلامه آنذاك، وكما يقال رب ضارة نافعة.

مارلون براندو - إليزابيث تايلور

يروى مساعد إليزابيث تايلور، تيم ماندلسون في حوار لمجلة "فانيتي فير" كيف نجت نجمة فيلم "كليوباترا" و"العراب" النجم مارلون براندو من نفس المصير بعدما تلقيا دعوة من مايكل جاكسون لحضور الحفل، إلا أن براندو تسبب وبدافع غريب تعطيل ذلك المشروع، فبحسب رواية تيم ماندلسون فإن مارلون براندو كان يستقل نفس السيارة مع إليزابيث تايلور وكان يثير غيظ كل من في السيارة عندما كان يوقفها عند كل مطعم كنتاكي يقابله على الطريق من أوهايو لنيويورك وتسبب تصرفه هذا في تأخر موعد وصولهم مما منحهم فرصة أخرى للحياة.

جوينيث بالترو

نجمة فيلم Iron man لم تكن هي نفسها في خطر مباشر لكنها بالصدفة أنقذت نفسها وامرأة أخرى تدعى لارا لوندستورم كلارك، وبحسب موقع "كونتاكت ميوزيك" فإن جوينيث بالترو قابلت كلارك بالصدفة وهي تقود سيارتها وتبادلتا الحديث في الطريق قبل أن تتوجه كلارك لعملها في مركز التجارة العالمي وهي متحمسة لتروي لأصدقائها كيف قابلت الممثلة المشهورة.

ولكن كان الحديث الذي استمر لدقائق قليلة سببا في انقاذ حياتها حيث ابتعدت سيارة بالترو عن الشارع المؤدي لمقر البرجين بينما تأخرت كلارك عن عملها مما ساهم في انقاذها، إذ وقع الهجوم خلال هذه الدقائق القليلة.

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مارك والبرغ

بحسب صحيفة "دايلي ميل" كان مارك والبرج نجم سلسلة Transformers يفترض به أن يكون في رحلة الطائرة التي تم اختطافها وقادها منفذو هجمات 11 سبتمبر للاصطدام بالبرج الشمالي من برجي مركز التجارة العالمي.

لكنه في الدقائق الأخيرة غير رأيه وقرر السفر من بوسطن إلى تورنتو بكندا مما أنقذ حياته، ويذكر أن مارك والبرج عندما روى هذه القصة تسبب في غضب بين عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عندما قال مازحا إنه لو كان موجودا لربما أنقذ أحد البرجين، لكنه عاد واعتذر عن تصريحاته.

سارة فيرجسون

بحسب موقع CNN كانت سارة فيرجسون دوقة يورك متواجدة في نيويورك وقت هجمات 11 سبتمبر حيث كانت تجري حوارا مع شبكة NBC استعدادا لإحدى الفعاليات الخاصة بأعمالها الخيرية والتي كانت تقام في الدور 101 من البرج الأول من برجي مركز التجارة العالمي.

وكانت طليقة الأمير أندرو يفترض بها أن تكون متواجدة في مركز التجارة العالمي لكنها تأخرت في حوارها مع الشبكة التلفزيونية وعندها سمعت بأخبار هجمات سبتمبر وذكر الموقع إن 700 من الموظفين الذين اشرفوا على الحفل الخيري لقوا حتفهم في الهجمات.

إيان ثورب

السباح الأوليمبي الأسترالي والذي حاز على 5 ميداليات ذهبية، كان من سعداء الحظ الذين تمكنوا من النجاة بحياتهم، فبحسب موقع "ليست فيرس" كان السباح الأسترالي يمارس رياضة الجري في شوراع نيويورك في 11 سبتمبر 2001 وكان يريد رؤية برجي مركز التجارة العالمي لكنه تذكر فجأة أنه نسي الكاميرا الخاصة به، فاستقل سيارة تاكسي عائدا للفندق الذي يقيم فيه حتى يحضر الكاميرا ويلتقط بعض الصور وعندما وصل للفندق شاهد بالصدفة أخبار وقوع هجمات سبتمبر ودمار البرجين.

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