هجمات ١١ أيلول هكذا تقضي القاعدة على نفسها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



١٧ عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، نستعيد اليوم هذه الذكرى بادراك ووعي اكبر رغم ان تداعياتها الاليمة لا تزال مستمرة ولم تطل فقط الامريكيين وانما العالم ككل.

لعل السنوات كفيلة بمعالجة ذكرى هذه الهجمات الدموية الا ان الوقائع تجزم بان هذه الهجمات لم تكن الا بداية نهاية القاعدة.

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قد يعترض الكثيرون على ذلك اخذين بالاعتبار استماتة التنظيم الارهابي للنهوض من جديد وتلميع صورته و لملمة كياناته المتنازعة لكن الحقيقة ان هذا التنظيم افلس وتحول عصابات متنافسة تحاول اثبات نفسها من خلال هجمات دموية اكثر عنفا ربما ولكنها تدلل على فشل ويأس تامين.

قد يزداد تنظيم القاعدة همجية ووحشية ولكن سيزداد العالم قناعة بان هذا التنظيم وعلى عكس ما يحاول الايحاء فشل في كل ما حاول التخطيط له .

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فشل ينهش في تركيبته وفي قراراته وفي مخططاته ولم ينجح هذا التنظيم الا بالمزيد من الكره والادانة للممارساته واستنكار لوحشيته.

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وثائقي #أفول_القاعدة - الجزء الأول