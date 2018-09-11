صور نادرة تنقل آثار هجمات 11 سبتمبر على مسؤولي البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في الذكرى السابعة عشرة لهجمات القاعدة الإرهابية التي تحييها أمريكا، والتى تم تنفيذها باستخدام طائرتان مدنيتان مختطفتا استهدفتا برجي مركز التجارة العالمي والبانتغون، وتحطمت طائرة مدنية أخرى مختطفة في حقل في ولاية بنسلفانيا..

نشرت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية مجموعة صور نادرة لـ "هجمات 11 سبتمبر" التي أسفرت عن مقتل 2997 شخص وإصابة أكثر من 6000 شخص عام 2001.



ووصفت الصحيفة الهجوم بأنه الأسوأ الذى تشهده الولايات المتحدة فى تاريخها لاسيما أنه أدى إلى شن "جورج بوش" الرئيس الأمريكى آنذاك حربا على العراق، والتى لا يزال العالم يعانى من تداعياتها إلى اليوم، وكان الرئيس "بوش" يزور مدرسة في فلوريدا عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وسرعان ما تم التخلي عن الأنشطة المخطط لها اليوم مع سعي فريق الرئيس للتعامل مع التداعيات.

وتظهر الصور الأرشيفية التى نشرتها صحيفة "الإندبندنت" الآثار الفورية للهجمات.

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