الأسد يعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أعرب عن رغبته زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون.



تصريح الأسد جاء أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.



وقال الأسد إن نظامه سيواصل دعم سياسة وإجراءات سلطات كوريا الشمالية بالكامل، وسيعمق علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

وأضافت: "أعلن الرئيس (الأسد) أن أسس علاقات الصداقة بين البلدين، تم وضعها من قبل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مشيرة إلى نيته زيارة كوريا الشمالية لاحقا، وعقد لقاء (مع كيم جونغ أون)".

كما عبر الأسد وفق الصحيفة عن ثقته بنجاح عملية توحيد الكوريتين.

يشار إلى أن الأسد قبل يوم الأربعاء الماضي أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" حينها بأن الأسد قبل أوراق اعتماد مون جونغ نام سفيرا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) لدى دمشق.

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