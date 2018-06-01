البنتاغون يحذر الأسد من مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة -(أ ف ب)



حذرت وزارة الدفاع الامريكية الخميس بشار الاسد من استخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا.

وقال الجنرال الامريكي كينيث ماكنزي من هيئة الاركان للصحافة "يجب على اي طرف منخرط في سوريا ان يفهم ان مهاجمة القوات المسلحة الامريكية او شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

وذكّرت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت بأنّ الجيش الأمريكي ينتشر في سوريا من اجل قتال تنظيم داعش. وقالت في مؤتمر صحافي "رغبتنا ليست الانخراط في الحرب السورية".

وخلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها الخميس، قال الاسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديموقراطية".

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وقد خاضت معارك ضد داعش في عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

واضاف الاسد "سنتعامل معها (قوات سوريا الديموقراطية) عبر خيارين، الخيار الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات هي من السوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم".

وتواصل قوات سوريا الديموقراطية القتال ضد التنظيم المتطرف في جزء من محافظة دير الزور الغنية بالنفط.





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