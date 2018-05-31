متحدث: الخيار العسكري ليس حلا بل يسبب الدمار لسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

ردت قوات سوريا الديمقراطية على تهديدات رئيس النظام السوري بشار الأسد ‏بإستخدام القوة ضدها و قالت إن الخيار العسكري في سوريا ليس حلا للأزمة ‏السورية.‏

وطالب متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية بنظام ديمقراطي يكفل الحقوق ‏العرقية والدينية , مضيفاً أن أي حل عسكري يخص قوات سوريا الديمقراطية ‏سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب ‏السوري.‏

وجاءت تصريحات المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ردا على مقابلة ‏للرئيس السوري بشار الأسد مع وسائل إعلام روسية قال فيها: "إن الدولة ‏ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا ‏الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة".‏

وذكر الأسد في مقابلته أن النظام بدأ "بفتح الأبواب أمام المفاوضات" مع قوات ‏سوريا الديمقراطية وهي تحالف يهيمن عليه فصيل كردي يسيطر على مساحات ‏من شمال وشرق سوريا، حيث تتمركز قوات أميركية.‏

وأورد الأسد "هذا هو الخيار الأول. إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك ‏المناطق بالقوة. وعلى الأميركيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".‏

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