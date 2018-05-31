متحدث: الخيار العسكري ليس حلا بل يسبب الدمار لسوريا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ردت قوات سوريا الديمقراطية على تهديدات رئيس النظام السوري بشار الأسد بإستخدام القوة ضدها و قالت إن الخيار العسكري في سوريا ليس حلا للأزمة السورية.
وطالب متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية بنظام ديمقراطي يكفل الحقوق العرقية والدينية , مضيفاً أن أي حل عسكري يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ردا على مقابلة للرئيس السوري بشار الأسد مع وسائل إعلام روسية قال فيها: "إن الدولة ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة".
وذكر الأسد في مقابلته أن النظام بدأ "بفتح الأبواب أمام المفاوضات" مع قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف يهيمن عليه فصيل كردي يسيطر على مساحات من شمال وشرق سوريا، حيث تتمركز قوات أميركية.
وأورد الأسد "هذا هو الخيار الأول. إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة. وعلى الأميركيين أن يغادروا، وسيغادرون بشكل ما".
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