اتفاق أمريكي تركي على خريطة طريق بشأن "منبج" السورية

أخبار الآن | أنقرة - تركيا - (أ ف ب)



توصلت كل من الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق مبدئي بشأن مدينة منبج السورية، يتضمن خارطة طريق من ثلاث نقاط رئيسية، تشمل اشرافا مشتركا على مدينة مبنج تستمر خمسة ً واربعين يوما، وستدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع الرسمي بين الطرفين في الرابع من شهر حزيران يونيو المقبل، يذكر ان قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على منبج حاليا بدعم من القوات الامريكية.



اعلنت الولايات المتحدة وتركيا الجمعة انهما اتفقتا على "خريطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، المدينة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة الاكراد والتي اصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الاطلسي، وقالت وزارة الخارجية التركية والسفارة الاميركية في أنقرة في بيان مشترك إن "الطرفين حددا الخطوط العريضة لخريطة طريق لتعاونهما من أجل ضمان الامن والاستقرار في منبج".

والجمعة وصل وفد امريكي الى تركيا للتباحث في قضية منبج قبل الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو القيام بها الى واشنطن في 4 حزيران/يونيو.

وبحسب البيان فان الوزير التركي ونظيره الامريكي مايك بومبيو "سيأخذان في الاعتبار التوصيات" التي انتهى اليها المجتمعون في تركيا الجمعة.

وكان وزير الخارجية الامريكي السابق ريكس تيلرسون اتفق مع نظيره التركي خلال زيارة الى انقرة في شباط/فبراير على تشكيل "مجموعات عمل" بين البلدين لحل العديد من المسائل الخلافية بينهما.

وخصصت إحدى هذه المجموعات للملف السوري وقد اجتمعت للمرة الاولى في واشنطن يومي 8 و9 آذار/ مارس..



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