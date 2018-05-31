محمد بن زايد يلتقي بوتين في روسيا غدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، غداً الجمعة، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان سبل توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية وقطاع الاستثمار، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأشار البيان إلى أن ولي عهد أبوظبي سيصل إلى روسيا الجمعة وسبق وزار الشيخ محمد بن زايد روسيا، حيث تركزت مباحثاته مع بوتين على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين..

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