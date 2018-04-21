رئيس وزراء اليابان يرحب بخطوة كوريا الشمالية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (رويترز)

رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت بقرار كوريا الشمالية تعليق كل التجارب النووية والصاروخية قائلا إن ذلك يمثل ”تحركا للأمام“ لكن يجب أن يؤدي إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه.

وقال آبي للصحفيين ”هذا الإعلان تحرك للأمام أود الترحيب به... لكن المهم أن يؤدي ذلك إلى نزع السلاح النووي يمكن التحقق منه. أود التأكيد على هذا“.

وتدعو اليابان لممارسة سياسة الحد الأقصى من الضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة.

اقرأ أيضا:

ترامب يرحب بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية

زعيم كوريا الشمالية يعلن وقف التجارب النووية والصاروخية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت إنها ترحب بقرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية والصاروخية مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية وسيعزز نزع السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني ”يعتقد الجانب الصيني أن قرار كوريا الشمالية سيساعد على تحسن الوضع على شبه الجزيرة الكورية... الصين ترحب بذلك“.

كانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ذكرت أن البلاد ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقعا للتجارب النووية سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية قبيل قمتين مزمعتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

السودان تعلن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل

سؤال للرجال.. هل الفياغرا مفيدة فعلاً لصحتكم؟