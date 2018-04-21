ترامب يرحب بتعليق كوريا الشمالية للتجارب النووية

أخبار الآن | واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)



رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة ببيان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي قال فيه إنه سيعلق التجارب النووية والصاروخية وسيغلق موقعا للتجارب النووية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي. هذا نبأ جيد جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا“.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن بلاده "ستجري حوارا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي".

ومن جانبه، رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعلان كيم وقف التجارب النووية واعتبره "نبأ سارا للغاية".

وأكد أن بيونغ يانغ وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب نووية رئيسي.

واعرب الرئيس الأميركي عن تطلقه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

وكشف ترمب، الأربعاء، عن زيارة سرية قام بها مدير المخابرات المركزية الاميركية، مايك بومبيو، إلى بيونغ يانغ، واجتماعه سرا مع كم.

وتتناول الاتصالات الرفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ موقع عقد القمة المرتقبة، وموعدها الذي أعلن ترمب أنه سيكون مطلع يونيو/حزيران أو قبل ذلك.

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