زعيم كوريا الشمالية يعلن وقف التجارب النووية والصاروخية

أخبار الآن| بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - (رويترز)

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من اليوم السبت 21 أبريل/نيسان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن بلاده "ستجري حوارا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي".

ومن جانبه، رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان كيم وقف التجارب النووية واعتبره "نبأ سارا للغاية".

وأكد أن بيونغ يانغ وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب نووية رئيسي.

واعرب الرئيس الأميركي عن تطلقه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

وكشف ترمب، الأربعاء، عن زيارة سرية قام بها مدير المخابرات المركزية الاميركية، مايك بومبيو، إلى بيونغ يانغ، واجتماعه سرا مع كم.

وتتناول الاتصالات الرفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ موقع عقد القمة المرتقبة، وموعدها الذي أعلن ترمب أنه سيكون مطلع يونيو/حزيران أو قبل ذلك.

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