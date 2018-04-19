ترامب: سأنسحب من القمة مع زعيم بيونغ يانغ إن لم تكن مثمرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذا لم تكن محادثاته المقررة مع زعيم كوريا الشمالية، كية جونغ-أون مثمرة فإنه سينسحب منها.



وتعد تلك الزيارة أول اتصال على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ عام 2000.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، دعا هو وآبي إلى ممارسة أقصى ضغط على كوريا الشمالية فيما يتعلق بنزع أسلحتها النووية.

ويجري ترامب محادثاته مع آبي في منتجع "مار-أ-لاغو" في ولاية فلوريدا.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق زيارة مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية السرية إلى بيونغيانغ، واجتماعه مع كيم.

وقال إن بومبيو أسس "علاقة جيدة" مع كيم، الذي كان الرئيس الأمريكي قد وصفه العام الماضي بـ"رجل الصواريخ القصير"، وأضاف أن اجتماعهما كان "سلسا جدا".

ويتوقع أن يعقد ترامب قمة مع كيم في شهر يونيو/حزيران. وما زال مكان عقد القمة قيد المناقشة.

وقال الرئيس ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك إنه إذا اعتقد أن الاجتماع لن يكون ناجحا، فإنه سينسحب منه، وإذا عقدت القمة ولكنها لم تكن مثمرة، فإنه سينسحب.

وأضاف "سوف نواصل الضغط إلى أقصى حد حتى تصبح كوريا الشمالية دولة غير نووية".

"وكما قلت من قبل، سيكون هناك مسار براق أمام كوريا الشمالية إذا حققت التخلي عن الأسلحة النووية بالكامل، وبشكل يمكن التحقق منه، وبلا رجعة. وسيكون هذا يوما عظيما بالنسبة إليهم، ويوما عظيما بالنسبة إلى العالم".

اقرا ايضا

كوريا الجنوبية تبحث كيفية تحويل الهدنة مع الشمال لاتفاق سلام