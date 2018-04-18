كوريا الجنوبية تبحث كيفية تحويل الهدنة مع الشمال لاتفاق سلام

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)



قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إنه يدرس كيفية تحويل الهدنة القائمة منذ عقود من الزمن مع كوريا الشمالية إلى اتفاق سلام.

وأوضح مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، أن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأميركية، المرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة، والتقى مع زعيمها كيم جونغ أون لبحث قمة مزمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه تجري الكوريتان استعدادات لعقد قمة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في 27 أبريل، حيث ستأتي ضمن الموضوعات الرئيسية محاولة لإنهاء الحرب الأهلية، التي دارت بين 1950 و1953 رسميا.

وقال مسؤول كبير بالرئاسة الكورية الجنوبية للصحفيين ردا على سؤال بشأن القمة المزمعة بين الكوريتين "وفق إحدى الخطط، نحن نبحث إمكانية تحويل الهدنة في شبه الجزيرة الكورية إلى اتفاق سلام".

وأضاف: "نريد إدراج مناقشات لإنهاء الأعمال العدائية بين الجنوب والشمال".

وكوريا الجنوبية وقوة تابعة للأمم المتحدة تقودها الولايات المتحدة ما زالت في حالة حرب فنيا مع الشمال بعدما انتهت الحرب الكورية بهدنة، وليس معاهدة سلام.

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