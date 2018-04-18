ترامب: أجرينا مباحثات مباشرة رفيعة مع كوريا الشمالية
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة جدا" جرت بين واشنطن و بيونغ يانغ، عاداً ان هناك فرصة كبيرة لحل الازمة الكورية الشمالية خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في اوائل شهر حزيران/يونيو المقبل او قبل ذلك.
وقال ترامب للصحافيين أثناء استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مارا لاغو في فلوريدا إن "هناك فرصة كبيرة لحل مشكلة عالمية".
وأضاف: "أجرينا محادثات على مستويات رفيعة جدا مع كوريا الشمالية".
واوضح ترمب ان القمة المرتقبة بينه وبين كيم ستجري "في أوائل حزيران/يونيو أو قبل ذلك"، وان هناك "خمسة اماكن قيد الدرس" سيتم اختيار احدها لاحتضان هذه القمة التاريخية.
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