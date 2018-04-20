سيول: بيونغ يانغ أعربت عن رغبتها بنزع كامل السلاح النووي

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (رويترز)



قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، إن كوريا الشمالية أعربت للمجتمع الدولي عن رغبتها في نزع السلاح النووي بالكامل.

وأضاف جاي إن خلال لقائه الخميس مع مسؤولين تنفيذيين بارزين لثمان وأربعين هيئة إعلامية محلية، أن بيونغ يانغ لم تقدم طلبات غير مقبولة إلى الولايات المتحدة مثل المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت الإذاعة الكورية "كي بي إس".

وأوضح أن كوريا الشمالية لن تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة إلا بشأن التجميد النووي أو حظر الانتشار النووي في الوقت الذي تجادل فيه كوريا الشمالية بموقفها النووي، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بوجود اختلاف عن فكرة نزع السلاح النووي، مضيفًا أن بيونغ يانغ لم تذكر سوى وضع نهاية للسياسات العدائية الملحوظة ضدها والحصول على ضمان أمني.

وفيما يتعلق بالقمتين المخطط لهما بين الكوريتين، والثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن الاتفاق على إطار عمل رئيسي لن يكون صعبًا للغاية، اذ كانت هناك اتفاقات مماثلة في الماضي، ألا وهي البيانات المشتركة للمحادثات السداسية التي عقدت في سبتمبر 2005 وفي فبراير 2007، إلا أنه رجح أن الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الأهداف لن يكون سهلا.



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