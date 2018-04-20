سؤال للرجال.. هل الفياغرا مفيدة فعلاً لصحتكم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تربعت حبوب "الفياغرا" على عرش المنشطات الجنسية لدى الرجال طوال العشرين عاما الماضية، إلاَّ انه طوال تلك الفترة حذَّر العديد من الأطباء من مخاطر تعاطى المنشط الجنسى الشهير، وتأثيره على رفع فرص الإصابة بالعمى والصمم وسرطان الجلد، وأمراض أخرى، إلاَّ أنه خرجت عدد من الدراسات مؤخرا لتؤكد الفوائد العديدة لتناول "الفياغرا"، كان آخرها عن علاقتها بالوقاية من أمراض السرطانات المختلفة.



سرطان الأمعاء

كشفت دراسة حديثة، أجراها فريق بحثى، من جامعة "أوجستا" الأمريكية، عن أن جرعة يومية صغيرة من حبوب "الفياجرا؛ تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض سرطان الأمعاء، والقولون.

وأظهرت النتائج أن "الفياجرا"، التى تعرف بكونها دواء لعلاج الضعف الجنسى، لديها القدرة على خفض احتمال تشكل الأورام الحميدة بجدار المعدة، وهى كتلة غير طبيعية من الخلايا على بطانة الأمعاء؛ لديها القدرة على التحول إلى خلايا سرطانية.



مرض السكري

ومن بين تلك الأبحاث أيضا، دراسة علمية، نشرت فى صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، عن مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائى، أن الفياجرا تساعد فى الوقاية من داء السكر من النوع 2. وأوضح الباحثون أن الفياغرا تحسن من حساسية الأنسولين فى الأشخاص الذين لديهم أعراض ما قبل الإصابة بالسكرى، لافتين إلى أنها الحالة التى تسبق تطور داء السكرى من النوع 2.



أمراض القلب

فى المؤتمر العلمى السنوى 66th للكلية الأمريكية للقلب فى واشنطن، أفادت دراسة علمية، أن تناول الفياغرا بعد الإصابة بأزمة قلبية آمن، ويقلل من خطر الموت والعودة إلى المستشفى مرة أخرى.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" أوضح الباحثون من معهد كارولينسكا فى مدينة ستوكهولم السويدية أن المرضى الذين يتناولون الحبة الزرقاء أقل عرضة للوفاة بمعدل 33% من أى سبب بعد إصابتهم بأزمة قلبية.

جراحة الدعامات

يعد استخدام الدعامات لمنع حدوث النوبات القلبية أمرا شائعا وفى بعض الأحيان قد يؤدى زرع الدعامة إلى "تعفن الدم" أو تضييق الشرايين، الأمر الذى جعل بعض الباحثين أن يتوصلوا بأن "حبوب الفياغرا" تلعب دورا مهمًا فى تخطي مشكلة حدوث المضاعفات.

وتوصلت الأبحاث التى أجريت فى جامعة «نيويورك» على الدعامات التى تم تزويدها بعقار «الفياجرا»، الذى عادة ما يستخدم فى علاج مشكلات الانتصاب قد ساعدت فى منع انسداد الشرايين أو تضييقها مرة أخرى بنسبة وصلت إلى 30%.



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