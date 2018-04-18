كن صاحب قرار.. 10 خطوات تجعلك تطفئ "سيجارتك" للأبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

«ترك التدخين سهل، فقد فعلته آلاف المرات»، هذه مقولة للكاتب الأمريكي مارك توين، حيث إن الجميع يعلم أضرار التدخين البالغة وأنه من الضرورى الإقلاع عن التدخين نهائيا؛ لتفادى تلك الأضرار.



وهناك 10 نصائح تساعدك على الإقلاع تماما ونهائيا عن التدخين وفقًا لأبرز الوكالات والجمعيات الصحية الأمريكية.

أولا: القرار

تذكر أن كل نجاح بدأ باتخاذ قرار حاسم، لا تفكر ولا تسأل كيف أترك التدخين.

ثانيا: أنت مكتمل

لا تربط التدخين بحالة النفسية والذهنية، لا تحتاج إليه للتركيز.

ثالثا: لا للبدائل

لا تلجأ للسجائر- أو الشيشة- الإلكترونية، فقد أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن 14% فقط ابتعدوا عن التدخين جراء تلك الوسائل، وتذكَّرْ أن تناول "الحلويات" تجعلك مرتبطا ذهنيا بالتدخين.

رابعا: ابتعد عن المعصية

تغلَّبْ على نفسك بتذكر أن أغلبية العلماء المعاصرين حرَّموا التدخين. فلِم تستمر؟ حتى وإن كانت هناك أقاويل.

خامسا: تذكر السلبيات

تذكر الجوانب السلبية للتدخين، كلما دعتك نفسك للتدخين، كالأمراض، والرائحة، والقدوة السيئة للأطفال.

سادسا: قرارك يخصك وحدك

لا تتحدث عن ترك التدخين مع زملائك المدخنين فسيجدون لك أكثر من مبرر للعدول عن تلك الفكرة.

سابع: السوائل رفيق التحدي

أوصى العديد من الأطباء لمتخذي قرار الإقلاع عن التدخين بشرب كمية كبيرة من المياه.

ثامنا: كن مستعدا ولا تكتئب

ستشعر ببعض الآثار الناتجة عن تخلص جسدك من النيكوتين، لا تستسلم ولا تبتئس.

تاسعا: قل لا للإحباط

إذا لم تنجح محاولتك الأولى فعاود الكَرّة مرات دون أن يصيبك الإحباط، فتلك السموم التي دخلت جسدك لن تتركه بسهولة إلا إذا كنت قويا إلى الحد الذي تتمكن فيه من طردها.



عاشرا: التوقف المفاجئ أو التدريجي يعتمد على الشخص

التوقف المفاجئ عن التدخين أسلوب ناجح لبعض الأشخاص، لكنه لا يناسب آخرين، وقد وجدت دراسة بريطانية أن الذين يتوقفون بشكل مفاجئ عن التدخين، أو بشكل تدريجي يتشابهون في النتائج.

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