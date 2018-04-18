ثلاثة أرباع الشباب من الجيل الحالي يفضلون الحب قبل المال

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قد يظن البعض أن المال هو الضامن الحقيقي لاستمرار الحب والعلاقة العاطفية في صورتها الجيدة، إلا أن هناك دراسة حديثة لإحدى شركات الثروة الرقمية حول علاقة المال والحب.



حيث قامت هذه الشركة بعمل دراسة استقصائية لأكثر من 2000 مواطن أمريكي من جيل الشباب الحالي، وكشفت من خلال هذه الدراسة أن 75% منهم أكدوا أن العثور على الحب أكثر أهمية من الحصول على رجل غني، و45% من عينة الدراسة أكدوا أن المال هو المصدر الأول لتوتر في علاقاتهم العاطفية، و9% فقط من عينة الدراسة أشاروا إلى أن الاستقرار المالي هو من بين أفضل الصفات التي يبحثون عنها فى شريك الحياة.



واعتمدت الدراسة على النساء والصفات التى يبحثون عنها فى شريك حياتهم، هل يضعون المال من ضمن أولويات الصفات، أم يتركون قلوبهم وكما تحب توافق على رأيها.



اقرأ أيضا:

سعوديون على تويتر .. ماذا تقول حين تنظر لنفسك في المرآة