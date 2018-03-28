كيم يونغ أون وسر "القطار الأخضر الخاص" في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون للصين أكدتها بكين وبيونغ يانغ وهي أول رحلة خارجية يقوم بها كيم منذ توليه منصبه في عام 2011.

وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) قالت إن كيم عقد "محادثات ناجحة" مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة في إعداد كوريا الشمالية للمحادثات المتفق عليها من حيث المبدأ مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

إقرأ أيضا: كيم جونغ اون يؤكد استعداده لعقد قمة مع دونالد ترامب

"القطار الأخضر الخاص"

القطار ذو اللونين الأخضر والأصفر الذي ظهر الاثنين، ووفقا للمقطع المصور الذي نشرته قناة نيبون اليابانية، يبدو القطار الملون باللون الأخضر والشرائط الصفراء مماثلاً للقطار الذي استقله كيم جونغ إل، والد كيم، خلال زيارته إلى الصين عام 2011 قبيل وفاته.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ المشارك بكلية الدراسات الدولية بجامعة رينمن في بكين "تشينغ زياو": "ربما أن كيم يونغ أون يريد أن يتبع تقاليد استقلال القطار خلال زياراته، وهو تقليد معروف منذ فترة حكم كيم إل سونج"، مشيراً إلى جد كيم يونغ أون وأول زعيم للدولة بعد نشأتها عام 1948. وكان كيم إل سونغ قد وصل إلى الصين مستقلا القطار خلال زيارته الأولى إلى البلاد عام 1982، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

لماذا خطط الزعماء الكوريون للهرب خلال المجاعة الكبرى؟

واتباعاً لتقاليد والده، يُذكر أن كيم يونغ إل كان يمتلك 6 قطارات فاخرة يستقلها داخل كوريا الشمالية ويتوقف في 20 محطة تمت إقامتها خصيصاً من أجله، بحسب ما ذكرته صحيفة Chosun Ilbo الكورية عام 2009.

وكان كيم يونغ إل، الذي كان يتجنب السفر بالطائرة، يستقل القطار أيضاً خلال زياراته النادرة إلى الصين وروسيا وأوروبا الشرقية. وتوفى إثر أزمة قلبية أثناء تواجده على متن القطار عام 2011، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

"كوريا الشمالية قتلت أخ زعيمها.. بأقسى من غاز السارين"

وكيم يونغ أون يستخدم أحد قطارات والده، وذكرت صحيفة Chosun Ilbo أن تلك القطارات مصفحة ومزودة بهواتف تتصل بالأقمار الاصطناعية وشاشات تلفزيونية مسطحة وقاعات للمؤتمرات وغرف نوم وقاعات استقبال. ولا تتجاوز سرعة القطارات 37 ميل في الساعة(60 كم/ساعة).

وذكر تشينغ أن "كل التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلة تماثل تفاصيل زيارة كيم جونغ إل. أولا، كلتا الرحلتين كانتا بالقطار الأخضر. ثانياً، كانت كلتا الزيارتين مفاجئة دون توافر أي معلومات مسبقة عنهما. ثالثاً، كانت وسائل الإعلام اليابانية هي أول من يكتشف أمر الزيارة ويعلن عنها. ومن خلال كل هذه التفاصيل، وكيم يونغ أون استقل هذا القطار لزيارة الصين مقلدا خطوات والده.

الصورة من موقع صحيفة "الغارديان".

للمزيد:

غامضة لكنها أثرت في زوجها.. إليك أسرار زوجة الزعيم الكوري

جواز سفر برازيلي مزيف لزعيم كوريا الشمالية