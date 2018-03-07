"كوريا الشمالية قتلت أخ زعيمها.. بأقسى من غاز السارين"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

زال الغموض أخيرا عن ملابسات مقتل "كيم جون نام" الذي قامت به سيدتان في مطار كوالالمبور بماليزيا، في الوقت الذي ظهرت تقارير عدة في كوريا الجنوبية تحاول تحليل الأسباب المحتملة للقتل المفاجئ.. وترجع سبب موت "كيم جونغ نام" إلى نوبة قلبية..

وفي ظل هذه التوقعات الكورية، قطعت واشنطن الشك باليقين، حيث خلصت رسميا إلى أن "كيم جونج نام"، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، لم يمت بسكتة قلبية كما أنه لم يكن اغتيالا عشوائيا، بل تم نصب الشراك له بدقة في ماليزيا، أما منفذو العملية فهم عملاء تابعون لبيونغ يانغ، استخدموا غاز الأعصاب المحظور دوليا، وعلى ضوء ذلك، أشارت واشنطن إلى أنها فرضت عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وفق صحيفة "دايلي ميل"، ووكالة (AFP) الفرنسية..









في هذا الخضم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "هيذر نويرت، في بيان، إن "هذا الازدراء بالمعايير الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية يدل على الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية، ويشدد على أننا لا نستطيع تحمل أي برنامج من برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية"..



يذكر أن المحققين الماليزيين قد أعلنوا في وقت سابق، أن السم المستخدم لقتل أخ الزعيم الكوري، هو من نوع "VX" الأكثر سمية من غاز السارين.



(مصدر الصورة: موقع تايمز)







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