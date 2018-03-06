كوريا الشمالية تضع موافقة "مشروطة" لنزع سلاحها النووي

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن أسلحتِها النووية في حالِ ضمانِ أمن نظامها، وفق ما صرح به وفدُ سول إثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مستشارَ الأمن القومي في الجنوب قال إن الشمال أعرب بوضوح عن رغبتِه في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، وقال إنه لا مبرر لحيازة برامج نووية إذا زالت التهديدات بحق الشمال وتم ضمان أمن نظامه".

يشار إلى أن سول وبيونج يانج اتفقتا على فتح خط ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، في مؤشر جديد على التهدئة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مستشار الأمن القومي في سول إن "الجنوب والشمال اتفقا على فتح خط مباشر بين الزعيمين لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون، واتفقا على إجراء أول محادثة هاتفية قبل القمة الثالثة".

وأضاف أن البلدين اتفقا على عقد قمة على الحدود بينهما أواخر أبريل/نيسان في بانمونجوم، البلدة التي تم فيها توقيع الهدنة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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