كيم جونغ اون يؤكد استعداده لعقد قمة مع دونالد ترامب

أخبار الآن| بكين - الصين - (رويترز)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء أكد خلالها استعداده لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوار.

والزيارة هي أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة في 2011 ويعتقد محللون أنها للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد خلالها التزام بلاده “بنزع السلاح النووي”.

ولم يذكر التقرير ما إذا كان الجانبان قد بحثا مساعي كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية وهي المساعي التي أدت إلى فرض عقوبات صارمة من الأمم المتحدة على بيونجيانج أيدتها الصين.

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