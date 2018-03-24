كوريا الشمالية توافق على إجراء محادثات مع جارتها الجنوبية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (صحف)

وافقت كوريا الشمالية على عقد محادثاتٍ رفيعةِ المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية، لمناقشة المسائل اللوجستية من أجلِ عقد قمة بين الكوريتين في نيسان/ أبريل المقبل، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

التي قالت إن ان بيونغ يانغ أبلغت جارتها أن فريقا يضمُ ثلاثة مسؤولين بقيادة ري سون جوون رئيس لجنة (الوحدة السلمية لوطن الآباء) سيشارك في المحادثات. وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان "بعثت كوريا الشمالية هذا الصباح برسالة عبر قناة اتصال في بانمونجوم وافقت خلالها على اقتراحنا إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين".

لكن المخاطر تحيط بقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والتي قد تعقد في أواخر مايو/ أيار. وأعلنت واشنطن وسيول أن مناوراتهما العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر المقبل، لكن التدريبات الأساسية ستختصر لمدة شهر، في خطوة تبرز الانفراج الدبلوماسي حول المناورات التي طالما أثارت غضب بيونغ يانغ.

واختار ترامب هذا الأسبوع جون بولتون السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة المعروف بآرائه المتشددة إزاء بيونغ يانغ ليحل محل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إتش. آر. مكماستر.

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