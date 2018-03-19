سعي ياباني للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

طلبت اليابان من السلطاتِ الكورية الجنوبية التوسطَ لعقدِ اجتماعِ قمةٍ مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أسوة بترامب وفقَ ما نقلته وكالات صحفية يابانية.

يأتي ذلك في اعقابِ اعلانِ رئيسِ إدارةِ الأمن القومي في كوريا الجنوبية في الثامن من الشهر الجاري موافقة ترامب ورغبتهُ في لقاءِ الزعيمِ الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحلولِ شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر لم تسمّها: "حكومة اليابان طلبت من كوريا الجنوبية التوسط لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون" دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

من جهتها أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب "سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما".

وفي تعليقه على لقاء القمة المرتقب مع كيم، كتب ترامب على "تويتر": "العمل جار على طرح خطة للّقاء المنتظر بيني وبين كيم".

وأضاف: "يتحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد برنامج بيونغ يانغ النووي، ولم تجر بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة. هذا تقدم عظيم، لكن العقوبات ستبقى سارية حتى الاتفاق".

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