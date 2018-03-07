غامضة لكنها أثرت في زوجها.. إليك أسرار زوجة الزعيم الكوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تعتبر زوجة "كيم جونغ" من الزوجات الغامضات اللواتي لا يظهرن كثيرا في الوسائل الإعلامية، فهي لا تمتلك شعبية كبيرة لأنها نادرة الظهور، ومع ذلك فإن الكثيرين مهتمون بتفاصيل حياتها الخفية.. اهتمت الصحافة الأجنبية بشخصية الزعيم الأكثر جدلا في العالم، واعتبرت بعض النقط المثيرة في شخصيتها مثيرة للاهتمام فعلا.. إليك أبرز المعلومات والأسرار عن حياة "ري سول-جو زوجة الزعيم الكوري"، وفق موقع "businessinsider".

العمر الحقيقي

يعتبر عمرها قريبا للغز، فقد حير الكثيرين، لأنه لم يكشف للعلن، لكن بعض الوسائل الاعلامية المحلية كشفت أنها ولدت بين عامي 1985 و1989، يعني أن عمرها يتراوح بين 28 و33 عاما..

الدراسة

درست في أهم جامعة بكوريا الشمالية، وفي عام 2005 زارت كوريا الجنوبية لدعم وفد بلادها في بطولة العاب القوى الآسيوية، أي أنها كانت مشجعة.

الغناء

كانت تحب الغناء ودرسته لفترة في الصين، وكان ركح المسرح الذي تغني فيه أول مكان شاهدها فيه زوجها الزعيم أثناء غنائها أول أغنية لها في أوركسترا أونهاسو الوطنية..

أسلوب لبسها وقصة شعرها

من المعروف أن زوجات الرؤساء يعتمدن قصات كلاسيكية، إلا أنها كسرت القاعدة فكانت أول زوجة زعيم تغير أسلوب تصفيف الشعر، فشعرها قصير على عكس من هن قبلها، وتقصد وضع دبابيس ثمينة على ثيابها وليس شارة لصور القادة.

شخصية ثورية

بعد زواجها من الزعيم، على الأرجح أنها أقنعته بمنح النساء بعض الحقوق، كالسماح لهن بارتداء السراويل والجينز والكعب وركوب الدراجات الهوائية.



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