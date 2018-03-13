أين يمكن أن يلتقي كيم جونغ أون دونالد ترامب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن رغبته في مقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حتى تصاعدت التكهنات حول المكان الذي سيتم اختياره لاستضافة أول اجتماع على الإطلاق بين قادة الدولتين.

وفيما لم يؤكد كيم علانية دعوته للاجتماع مع ترامب في محاولة لنزع فتيل المواجهة بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي، يقول مسؤولون في سول وواشنطن إن المكان المحدد وتوقيت أي قمة لم يتحدد بعد.

لكن هذا لم يمنع المسؤولين والمحللين وغيرهم من المراقبين من مناقشة إيجابيات وسلبيات مواقع القمة المحتملة بحسب ما اوردت وكالة رويترز، بدءا من عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، إلى المنطقة الأمنية المشتركة (JSA) بين الكوريتين، إلى أبعد من ذلك في مناطق أخرى من آسيا أو أوروبا.

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في ما يلي بعض من أهم المواقع التي تتم مناقشتها:



1- المنطقة الأمنية المشتركة "JSA"، بانمونغوم

واحدة من المواقع الأكثر احتمالا للمناقشة هي المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونغوم والتي تمتد على خط الحدود العسكرية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

إنها المكان الوحيد على طول المنطقة المنزوعة السلاح المحصنة بشدة، حيث تقف القوات الكورية الشمالية وجهاً لوجه مع قوات كوريا الجنوبية وقيادة الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الأحد "إن أماكن مثل سويسرا أو السويد أو جزيرة جيجو تكتسب الكثير من الاهتمام ، ولكننا ننظر أيضًا إلى JSA كخيار جدي".

بعض المشككين يرون في JSA رمزا للحرب الكورية واستمرارا للتوترات، وليس مكانًا للتوصل إلى اتفاق سلام.

ومع ذلك، فإن ذلك سيسمح لكل من كيم وترامب بالاجتماع دون السفر بعيدا عن أي من قوات الأمن الخاصة بهما أو أن ينظر إليهما على أنهما يذهبان في عاصمة "العدو".

ومن المقرر أن يلتقي كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-يان في JSA في أبريل / نيسان لأول قمة لهما على الإطلاق

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2- جزيرة جيجو

بقعة أخرى في كوريا الجنوبية أثيرت كخيار هي جزيرة جيجو ذات المناظر الخلابة ، قبالة الساحل الجنوبي ، ويمكن الوصول إليها بسهولة إما عن طريق القوارب أو الطائرات من شبه الجزيرة الكورية.

وتستضيف الجزيرة منتدى "السلام والازدهار" السنوي في مايو/ايار المصمم لجذب القادة الدوليين.

وقال حاكم جيجو في بيان "بصفتها" جزيرة السلام "، تعد جيجو المكان المثالي لعقد قمة كوريا الشمالية-الأمريكية".

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3- أوروبا

أثيرت العديد من اسماء مناطق اوروبية، بما في ذلك سويسرا والسويد، كمواقع محايدة محتملة لعقد قمة.

كلا البلدين له سمعة دولية كوسيط، وكلاهما لعب دورا كعضو في لجنة الأمم المحايدة للإشراف على المساعدة في تنظيم العلاقات بين الكوريتين بعد هدنة 1953 التي أوقفت الحرب الكورية - ولكنها لم تتنه رسميا.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن البلاد مستعدة لتسهيل المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، وهي على اتصال مع كلا الجانبين.

وقالت الوزارة في بيان "الأمر متروك للأطراف المعنية لتحديد ما إذا كانت المحادثات ستعقد ومتى وأين".

فيما قال رئيس الوزراء السويدي للصحفيين: إن البلاد مستعدة للمساعدة "بأي شكل من الأشكال."

وأجرت السويد محادثات غير رسمية في الماضي، ومن المتوقع أن يزورها وزير الخارجية الكوري الشمالي قريبا، وفقا لوسائل الإعلام السويدية.



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4- آسيا

ستكون القمة في آسيا أقرب إلى الوطن بالنسبة إلى كيم، وقد أثيرت اسماء مدن عدة مثل بكين وسنغافورة وهانوي أو حتى أولان باتور في منغوليا.

وينظر إلى بكين على أنها أحد أكبر الداعمين لبيونغ يانغ، وقد استضافت سلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف بشأن كوريا الشمالية التي عقدت بشكل متقطع منذ عام 2003 وحضرتها الصين واليابان وكوريا الشمالية وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

لكن في السنوات الأخيرة، تباطأت العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين، ويقول المحللون إن ترامب قد سيكون حريصاً على عدم توفير منافس رئيسي مثل الصين وبالتالي عدم اعطائها فرصة لسرقة بعض الأضواء.

لقد كانت مدينة أولانباتار عاصمة منغوليا موقعًا لمفاوضات كورية حساسة في الماضي، وتحافظ على علاقات ودية مع كلا الجانبين، ولا يوجد لديها سوى القليل من الامتيازات السياسية.

ومع ذلك، فإن افتقارها إلى الإثارة قد لا يوفر الخلفية التي يسعى ترامب من خلالها إلى القيام بمناورة دبلوماسية أكثر خطورة.

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5- بيونغ يانغ أو واشنطن

بقدر ما هو معروف علنا، فإن كيم لم يغادر كوريا الشمالية منذ توليه السلطة في عام 2011، وهذا يعني أن أي رحلة خارج البلاد قد تكون مشكلة.

وقد عُقدت اجتماعات سابقة بين مسؤولين من كوريا الشمالية وأمريكا في بيونغ يانغ، بما في ذلك لقاء عام 2000 بين وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت ووالد كيم وسلفه كيم جونغ إيل. كما سافر الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر إلى بيونغ يانغ.

ومع ذلك ، فقد انتقدت رحلة أولبرايت على وجه الخصوص لظهورها على أنها تأييد لنظام وحشي وقمعي. لذا اي قمة في كوريا الشمالية، حتى لو كانت خارج بيونغ يانغ قد تعرض ترامب لانتقادات عدة.

وقد يواجه كيم مشكلات مماثلة في السفر إلى الولايات المتحدة، حيث لم يزور أي زعيم كوري شمالي، مما جعل العديد من المراقبين يعتقدون أنه يجب إيجاد بيئة أكثر حيادية.

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