اليابان سعيدة بـ "المعجزة" في شبه الجزيرة الكورية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (وكالات)

بعد تفاؤل كل من سول وواشنطن بالمحادثات المرتقبة مع بيونغ يانغ...طوكيو هي الاخرى سعيدة بالتقدم الملحوظ في ملف جارتها المزعجة.

فقد وصف وزير الخارجية الياباني تارو كونو الوضع في شبه الجزيرة الكورية بالمعجزة , وذلك في إشارة الى تقدم المحادثات في الآونة الاخيرة مع كوريا الشمالية.

معبرا عن امتنانه لمساعي سيؤل التي اسفرت عن تقدم في الوضع المتوتر.

ومن المقرر ان تعقد الكوريتان قمة في الشهر المقبل .

ذكر متحدث باسم قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية أن وزير خارجية اليابان قال الاثنين إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية أشبه "بمعجزة"، وذلك في إشارة إلى تقدم المحادثات في الآونة الأخيرة مع كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق في بيان، إن الوزير تارو كونو أبلغ سوه هون، مدير المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية الاثنين، أنه ممتن لمساعي سيول التي أسفرت عن تقدم في الوضع المتوتر.

ويزور سوه طوكيو لمناقشة زيارته الأحدث لبيونغيانغ، التي اتفقت خلالها الكوريتان على عقد قمة في الشهر المقبل.

وزار سوه واشنطن أيضا الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحلول مايو، لمناقشة برنامج الشمال النووي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن من المقرر أن يلتقي سوه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكبير أمناء مجلس الوزراء ويوشيهيدي سوغا، الثلاثاء.

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